Есть ли у вас план, Мистер Фикс? Зеленский намекнул, что у него есть план Б по Донбассу на переговоры в «нормандском формате»
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами, как Украина будет пытаться сорвать переговоры о судьбе минских соглашений, в чём «Сила Сибири» и почему по данным опросов россияне остаются позитивными, несмотря ни на что
Есть ли у вас план, Мистер Фикс? Зеленский намекнул, что у него есть план Б по Донбассу на переговоры в «нормандском формате»
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.