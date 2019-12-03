СЕГОДНЯ 10:03 2019-12-03T13:31:52+03:00

Есть ли у вас план, Мистер Фикс? Зеленский намекнул, что у него есть план Б по Донбассу на переговоры в «нормандском формате» 00:00 00:00

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