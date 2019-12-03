СЕГОДНЯ 14:03 2019-12-03T17:37:50+03:00

В США закончился «золотой век» сланцевой нефти, средняя цена на лекарства выросла почти на 7%, под Белгородом перевернулся автобус с 30 пассажирами 00:00 00:00

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