Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год: выход Венгрии из ЕС, первая женщина-президент в США и экономический триумф России
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами, что будет с российской экономикой в новом году, получат ли сестры Хачатурян реальные сроки за убийство отца и надо ли делать 31 декабря выходным днём
Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год: выход Венгрии из ЕС, первая женщина-президент в США и экономический триумф России
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