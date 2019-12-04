Экс-депутат Госдумы Шлегель выбрал себе новую Родину. Теперь он считает себя немцем
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами, почему бывшие политики сбегают из России, как блогеры стали самой высокооплачиваемой профессией России и кто забыл включить микрофон Путину
Экс-депутат Госдумы Шлегель выбрал себе новую Родину. Теперь он считает себя немцем
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