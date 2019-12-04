В Германии раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку—2», «Ростелеком» расставит приманки для хакеров, синоптики прогнозируют резкие перепады температур в 25 градусов
Валентин Алфимов - с главными темами дня.
Валентин Алфимов - с главными темами дня
В Германии раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку—2», «Ростелеком» расставит приманки для хакеров, синоптики прогнозируют резкие перепады температур в 25 градусов
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