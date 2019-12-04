Вучич поблагодарил Путина за сохранение целостности Сербии, Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата, США предрекли России крах космической отрасли
Елена Афонина подводит информационные итоги дня.
Елена Афонина подводит информационные итоги дня
Вучич поблагодарил Путина за сохранение целостности Сербии, Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата, США предрекли России крах космической отрасли
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