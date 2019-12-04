4 Дек. 01:00 2019-12-05T00:33:29+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

5 декабря. Отступление французской армии из Смоленска, премьера фильма «Броненосец Потемкин», взрыв Храма Христа Спасителя в Москве 00:00 00:00

5 декабря. В этот день в разные годы:

1812 год - Наполеон отправляется в Париж из Смоленска.

1925 год - премьера фильма Сергей Эйзенштейн «Броненосец Потемкин».

1931 год - взрыв Храма Христа Спасителя в Москве.

1987 год - на вершине американских хит-парадов Белинда Карлайл.