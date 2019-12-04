2019-12-05T00:33:29+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

5 декабря. Отступление французской армии из Смоленска, премьера фильма «Броненосец Потемкин», взрыв Храма Христа Спасителя в Москве

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

5 декабря. Отступление французской армии из Смоленска, премьера фильма «Броненосец Потемкин», взрыв Храма Христа Спасителя в Москве

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5 декабря. В этот день в разные годы:

1812 год - Наполеон отправляется в Париж из Смоленска.

1925 год - премьера фильма Сергей Эйзенштейн «Броненосец Потемкин».

1931 год - взрыв Храма Христа Спасителя в Москве.

1987 год - на вершине американских хит-парадов Белинда Карлайл.

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1 Декабря 2019 4:46 - 5:02

Был бы повод

Тема: 1 декабря. Первая повесть о Шерлоке Холмсе, убийство Сергея Кирова, захват автобуса с детьми в Орджоникидзе, премьера фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой»

В студии: Михаил АНТОНОВ
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