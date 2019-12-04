5 декабря. Отступление французской армии из Смоленска, премьера фильма «Броненосец Потемкин», взрыв Храма Христа Спасителя в Москве
Что произошло в этот день в разные годы
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
5 декабря. Отступление французской армии из Смоленска, премьера фильма «Броненосец Потемкин», взрыв Храма Христа Спасителя в Москве
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5 декабря. В этот день в разные годы:
1812 год - Наполеон отправляется в Париж из Смоленска.
1925 год - премьера фильма Сергей Эйзенштейн «Броненосец Потемкин».
1931 год - взрыв Храма Христа Спасителя в Москве.
1987 год - на вершине американских хит-парадов Белинда Карлайл.