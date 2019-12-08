СЕГОДНЯ 01:00 2019-12-07T23:29:00+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

8 декабря. Назначение Лаврентия Берии главой НКВД, премьера фильма «Золотой теленок», убийство Джона Леннона 00:00 00:00

8 декабря. В этот день в разные годы:

1938 год - новым главой НКВД назначен Лаврентий Берия.

1968 год - премьера фильма Михаила Швейцера «Золотой теленок».

1980 год - убийство Джона Леннона.

1978 год - Boney M. возглавляет британский чарт со своей песней.