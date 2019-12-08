2019-12-07T23:29:00+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

8 декабря. Назначение Лаврентия Берии главой НКВД, премьера фильма «Золотой теленок», убийство Джона Леннона

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

8 декабря. Назначение Лаврентия Берии главой НКВД, премьера фильма «Золотой теленок», убийство Джона Леннона

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8 декабря. В этот день в разные годы:

1938 год - новым главой НКВД назначен Лаврентий Берия.

1968 год - премьера фильма Михаила Швейцера «Золотой теленок».

1980 год - убийство Джона Леннона.

1978 год - Boney M. возглавляет британский чарт со своей песней.

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Был бы повод

Тема: 1 декабря. Первая повесть о Шерлоке Холмсе, убийство Сергея Кирова, захват автобуса с детьми в Орджоникидзе, премьера фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой»

В студии: Михаил АНТОНОВ
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