8 декабря. Назначение Лаврентия Берии главой НКВД, премьера фильма «Золотой теленок», убийство Джона Леннона
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
8 декабря. Назначение Лаврентия Берии главой НКВД, премьера фильма «Золотой теленок», убийство Джона Леннона
8 декабря. В этот день в разные годы:
1938 год - новым главой НКВД назначен Лаврентий Берия.
1968 год - премьера фильма Михаила Швейцера «Золотой теленок».
1980 год - убийство Джона Леннона.
1978 год - Boney M. возглавляет британский чарт со своей песней.