Максим Шевченко: Олимпийское движение превратилось в отвратительный комок страстей и финансовых интересов
Максим Шевченко и Валентин Алфимов обсуждают возможные решения WADA по олимпийской сборной России, встречу режиссера Сокурова в Архангельской области с полпредом президента в СЗФО Александром Гуцаном и предстоящий саммит «нормандской четверки» в Париже
Максим Шевченко: Олимпийское движение превратилось в отвратительный комок страстей и финансовых интересов
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