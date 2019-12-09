2019-12-09T14:35:33+03:00
Доживём до понедельника
Валентин АЛФИМОВМаксим ШЕВЧЕНКО

Максим Шевченко: Олимпийское движение превратилось в отвратительный комок страстей и финансовых интересов

Особый взгляд на события в стране и миреОсобый взгляд на события в стране и мире

Максим Шевченко и Валентин Алфимов обсуждают возможные решения WADA по олимпийской сборной России, встречу режиссера Сокурова в Архангельской области с полпредом президента в СЗФО Александром Гуцаном и предстоящий саммит «нормандской четверки» в Париже

Максим Шевченко: Олимпийское движение превратилось в отвратительный комок страстей и финансовых интересов

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 43.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
2 Декабря 2019 9:03 - 9:54

Интересное

Тема: «Зарплата 30 тысяч, ипотека 15 тысяч, квартплата 12 тысяч». Пока Скворцова рассказывает о лучшей в мире системе здравоохранения, в стране закрываются больницы из-за увольнения врачей

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Максим ШЕВЧЕНКО
07:30
21:30
2 Декабря 2019 8:03 - 8:54

Доживём до понедельника

Тема: Максим Шевченко: Не понимаю, зачем нужен еще один закон о домашнем насилии. Любое насилие по умолчанию является уголовно наказуемым наказанием

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Максим ШЕВЧЕНКО
07:30
21:30
25 Ноября 2019 8:03 - 8:45

Интересное

Тема: Глава РУСАДА Юрий Ганус о решении WADA: «Изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории были тысячи! И вносили их люди с очень высокими полномочиями»

В студии: Тина КАНДЕЛАКИ, Максим ШЕВЧЕНКО
07:30
21:30
11 Ноября 2019 9:03 - 9:54

Доживём до понедельника

Тема: Страна победившего мусора. В Сыктывкаре прошёл многотысячный митинг против строительства полигона для московских отходов в Шиесе

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Максим ШЕВЧЕНКО
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Медведев подписал постановление о Всероссийской переписи населения в 2020 году
В турецких отелях ввели налог на проживание
Обнаженные активистки попытались протестовать в Париже перед "нормандским саммитом"
Зимний сезон на курорте «Роза Хутор» стартует на неделю раньше
В Госдуме оценили планы Польши и Украины по совместной добыче газа
Владимир Путин прилетел на «нормандский саммит» в Париж
Конвоиры банды "GTA" получили условные сроки за попытку побега заключенных
В суде Великобритании начались слушания по долгу Украины перед Россией в 3 миллиарда долларов
ВАДА отстранит 145 российских спортсменов с подозрительными пробами
Дмитрий Медведев заявил, что решение ВАДА нужно оспаривать
Кубанские виноделы завоевали первые места на международном конкурсе в Израиле
Трамп назвал Украину «каким-то местом»
На руководящих постах в России стало больше женщин
В МИД России сообщили об усилении давления ФБР на россиян в США
«Приятно иметь дело с джентльменами»: Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Владимиром Путиным
Россия обжалует решение ВАДА в спортивном арбитраже
За несколько часов в Италии зафиксировано более 30 землетрясений
Эксперт предупредил о необходимости аккуратного перехода на электронные договоры продажи авто
Солнечная морозная зима придёт в Москву 12 декабря
Суд снял арест с активов Абызова на сумму более 1 миллиарда рублей