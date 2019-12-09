9 Дек. 11:46 2019-12-10T14:26:58+03:00

Как начать бизнес с нуля 00:00 00:00

Е. Афонина:

- Сегодня мы поговорим о малом и среднем предпринимательстве, как основе российской экономики. В России на тысячу человек трудоспособного возраста приходится чуть более 27 предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом говорят данные, приведенные в июле 2019 года в исследовании Сбербанка «Развитие малого и среднего бизнеса в России». Для сравнения. Общий мировой показатель находится на уровне 32 предприятий, а в отдельных странах достигает даже 90 единиц. И такая ситуация – это следствие того, что россияне недостаточно замотивированы открывать собственный бизнес. Работа на дядю до сих пор воспринимается людьми как что-то более надежное и постоянное, чем создание собственного дела. А вот эксперты уверены, что именно на малом и среднем бизнесе сейчас следует делать ставку – этот сегмент есть куда развивать и он становится одним из драйверов российской экономики. И опыт зарубежья эту мысль подтверждает. В Америке и в большинстве стран Европы более половины спроса на труд приходится именно на малые и средние компании. Да, кстати, давайте не будем забывать еще и о том, что президент нашей страны Владимир Путин обозначил подобные же цели в майском указе – численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, должна возрасти с 19 млн. человек до 25 млн. уже к 2024 году. И доля малого и среднего предпринимательства в России в ВВП страны должна увеличиться с 22 до 32,5%. Ну и нацпроект, который разработан Минэкономразвития России для достижения этих целей на период до 2024 года, включает в себя пять федеральных проектов, направленных на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности. Это и расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе, к льготному финансированию. Меры, направленные на популяризацию предпринимательства, на акселерацию субъектов предпринимательства. И так же создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации.

В этом году будет расширена имущественная поддержка малого и среднего бизнеса, и так же внесены изменения в порядок кредитования по льготной ставке субъектов малого и среднего предпринимательства. И власти заинтересованы в том, чтобы расширить доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам.

Безусловно, крупные мегапредприятия никто не отменял, но, я думаю, что в последнее время все больше и больше уделяется именно тем людям, которые решают начать свое дело и доказывают, что в нашей стране это не просто возможно, это еще и мегауспешные проекты.

И мы вас с удовольствием знакомим с такими людьми. Сегодня с нами в студии основатель компании «Фабрика окон» Артем Агабеков. Артем, здравствуйте.

А. Агабеков:

- Доброе утро!

Е. Афонина:

- Вот есть нацпроекты, есть различные мероприятия, очень важные и нужные для бизнеса, но все равно первую отправную точку каждый человек для себя ставит сам - я сегодня начну. Вот с какой отправной точки начинали вы? Как вы начинали свой бизнес?

А. Агабеков:

- Мне кажется, что открывать свой бизнес нужно, знаете, как с написанием книги. Вот ее нужно писать тогда, когда ты не можешь не писать. У меня принятие решения об открытии бизнеса ко мне пришло так, что ты не видишь другого пути развития, кроме как делать дело, быть главным действующим лицом на сцене жизни и делать его с теми, с кем легко, весело и быстро. И это осознание, когда, как идея, когда она как в фильме «Начало», когда эта идея селится в голове, ты ее дальше уже не можешь никуда деть, ты просто этим одержим. И если бы мне кто-то за год до этого сказал, что это будет мой бизнес, я бы очень сильно удивился. Но в тот момент, когда эта идея пришла, когда соединяется эта идея на уровне ума и сердца, ты просто исходишь уже из этой реальности, как будто ты уже предприниматель.

Е. Афонина:

- А как вы прощупывали рынок, как вы понимали… Да, бизнес, это не просто мегаидея, это не просто какой-то позитивный посыл. Бизнес – это, в первую очередь, деньги. Это заработок. Это те люди, которые от тебя зависят. Это те клиенты, которые зависят от принятия тобой правильных решений. Как вы прощупали, что необходимо на этом рынке сейчас?

А. Агабеков:

- В моем случае это было так, что этот рынок я очень хорошо знал и работал на нем до этого семь лет в представительстве немецкой компании, которая занималась продажами профиля ПВХ для оконных компаний. Поэтому производители окон были моими клиентами. Я очень хорошо понимал этот рынок изнутри, я понимал, что движет людьми. Я понимал, какие сейчас тренды, что нужно покупателям, и мне на тот момент казалось, что я знаю, как делать бизнес. В тот момент, когда я начал делать бизнес, я понял, что я ничего не знаю, но уже было поздно. Потому что я уже прыгнул в воду.

Е. Афонина:

- С какими трудностями вы сразу столкнулись? И вообще, с какими трудностями сталкиваются предприниматели в нашей стране?

А. Агабеков:

- Основная трудность, с которой сталкивается специалист или руководитель, который приходит в предпринимательство, это то, что, оказывается, большое количество слепых зон, куда он до этого не привык смотреть. Он, допустим, хорошо разбирается в маркетинге, хорошо разбирается в продажах, но есть такие темы, например, как бухучет, как сервис, как производство. И ты не можешь быть во всех этих темах одинаково хорош. Поэтому твоя основная задача, если ты хочешь, чтобы бизнес этот был успешным, себя дополнять с самого начала теми людьми, таланты которых находятся в зоне твоей тени – в твоей слепой зоне.

Е. Афонина:

- Сейчас сколько вы работаете уже?

А. Агабеков:

- 15 лет.

Е. Афонина:

- Это достаточно солидный отрезок времени по нашим меркам, когда люди разочаровываются в своем деле через 1-2 года, прекращают все и говорят, что не получилось. Вот чем вы можете поделиться с теми, кто только начинает свое дело? Какая основная идея возникла у вас за эти 15 лет, как нужно выстраивать отношения с клиентами, с подчиненными, с государством?

А. Агабеков:

- Думаю, что основная мысль, которую я бы донес до людей, это то, что, если вы предприниматель, то вы обязаны жить этой идеей, вы должны испытывать страсть к тому, что вы делаете и вы должны искать таких людей. То есть, все, чем мы занимаемся в конечном итоге, если это на уровне схемы упрощать, мы монетизируем свою страсть. Если я люблю собирать окна – это моя страсть, это мое любимое дело, я готов об этом говорить бесконечно, - то я произвожу продукт такого качества, что человек, к которому этот продукт попадает в руки, он это чувствует. Видно, что продукт сделан с любовью. И потом, основной бизнес – это все-таки не сам продукт. Основной бизнес – это сервис. И очень важно искать людей, которые любят людей, у которых есть этот ген служения и человек обслуживает другого клиента не находясь в режиме дефицита, что вот он усилие над собой совершает, что вот как бы опять понедельник… по статистике, кстати, большинство инфарктов происходит именно до 11 утра понедельника, потому что люди не хотят идти на работу. Так вот, зачем мучить себя и других людей? Ищите тех, кто это делает с радостью. Таких людей много. Вы просто должны быть для них видимыми. И вы должны говорить об этом. Это может быть предмет вашего социального договора. Нужно управлять ценностями организации, для того, чтобы ваши люди понимали, что они работают с клиентами не потому, что вы платите 1-го и 15-го зарплату. Это важно. Это гигиена. Но вам важно донести до ваших людей смысл – а зачем они это должны делать от души.

Е. Афонина:

- Артем, а клиенты-то отвечают взаимностью? Ведь мы все порой оказываемся как раз в роли тех самых клиентов тех или иных компаний, и получается так, что тебя не оставляет ощущение, что тебя хотят ободрать, как липку, вытащить из тебя как можно больше денег, и бросить на произвол судьбы. Повезет – с хорошим продуктом. Не повезет – еще и с плохим продуктом. Удается ли вам переломить это ощущение?

А. Агабеков:

- Мне кажется, мы получаем тех клиентов, которых заслуживаем. Конечно, приходят разные люди. Но в целом я могу сказать, что у нас много клиентов. Мы в среднем стеклим 1 подъезд 16-этажного дома каждый день. По розничным заказам мы остеклили суммарно три района Москвы за это время. И я могу сказать, что люди очень адекватно реагируют в большинстве своем. И очень много нам прощают косяков. Даже если мы в чем-то неправы.

Е. Афонина:

- А как вы ощущаете, за эти 15 лет поменялся деловой климат в нашей стране? Государство помогает?

А. Агабеков:

- Я могу сказать, что рынок стал более профессиональным в целом и государство выполняет роль своего такого внимательного, наверное, наблюдателя, свидетеля и мы не чувствуем со стороны государства какого-то сильного сопротивления или ветра в лицо, потому что основной фокус внимания у нас сконцентрирован больше на том, чтобы быть лучше внутри.

Е. Афонина:

- Спасибо вам огромное. Я думаю, что ваш опыт, как предпринимателя, был сегодня полезен и тем, кто только начинает свое дело, и тем, кто уже сейчас ищет новые пути развития.