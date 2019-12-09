Николай Стариков: Война на Донбассе прекрасное объяснение всех сложностей страны для Зеленского
Особый взгляд на события в стране и мире
Николай Стариков и Владимир Ворсобин обсуждают предстоящий нормандский саммит в Париже и решение WADA о не допуске российских спортсменов на спортивные соревнования
Николай Стариков: Война на Донбассе прекрасное объяснение всех сложностей страны для Зеленского
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