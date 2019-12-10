2019-12-10T02:10:51+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

10 декабря. Выпуск книги «Гекльберри Финн» Марка Твена, вручение первых Нобелевских премий, первый номер журнала «Playboy»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

10 декабря. Выпуск книги «Гекльберри Финн» Марка Твена, вручение первых Нобелевских премий, первый номер журнала «Playboy»

00:00
00:00

10 декабря. В этот день в разные годы:

1884 год - выход в свет книги «Гекльберри Финн» Марка Твена.

1901 год - вручение первой Нобелевской премии.

1953 год - на прилавке появляется первый номер журнала «Playboy».

1994 год - на вершине чарта мальчиковые группы.

Скачать передачу [mp3, 20.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
1 Декабря 2019 4:46 - 5:02

Был бы повод

Тема: 1 декабря. Первая повесть о Шерлоке Холмсе, убийство Сергея Кирова, захват автобуса с детьми в Орджоникидзе, премьера фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой»

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Путин оценил отношения с Германией после убийства боевика
Путин: цены на газ для потребителей на Украине могут быть на 25% ниже
Путин заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии был организатором взрывов в метро Москвы
Путин заявил, что Россия хочет добиться равных прав для русскоязычного населения на Украине
"Это движение вперед": Депутат Рады прокомментировал итоги саммита "нормандской четверки"
"Противоречит олимпийской хартии": Путин прокомментировал решение антидопингового агентства по России
Участники саммита в Париже выступили за внесение изменений в Конституцию Украины
Умер Пит Фрейтс: бейсболист, вдохновивший флешмоб Ice Bucket Challenge
Путин и Зеленский предварительно договорились провести обмен пленных до 31 декабря
В Кремле заявили, что «нормандская четвёрка» продолжила переговоры за ужином
РФ и Украина договорились продолжать переговоры по газовому вопросу
В Верховном суде Британии начались слушания по долгу Украины перед РФ в $3 миллиарда
Владимир Путин остался доволен встречей с Зеленским
Трамп: Доклад Минюста является свидетельством попытки свержения правительства США
Митинг у офиса Зеленского в Киеве собрал более 800 человек
Эрдоган встретится с Путиным на церемонии запуска «Турецкого потока»
Маргарита Симоньян отказалась получать материнский капитал
В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам
В Самаре прошло совещание по развитию цифровых технологий в России
Глава Минюста США хочет опротестовать доклад, оправдывающий слежку за Трампом
В Париже завершилась встреча «нормандской четверки»
Маргарита Симоньян: Путин не будет следующим президентом
Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную
Симоньян рассказала, за что благодарна Зеленскому