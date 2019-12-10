10 декабря. Выпуск книги «Гекльберри Финн» Марка Твена, вручение первых Нобелевских премий, первый номер журнала «Playboy»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
10 декабря. Выпуск книги «Гекльберри Финн» Марка Твена, вручение первых Нобелевских премий, первый номер журнала «Playboy»
10 декабря. В этот день в разные годы:
1884 год - выход в свет книги «Гекльберри Финн» Марка Твена.
1901 год - вручение первой Нобелевской премии.
1953 год - на прилавке появляется первый номер журнала «Playboy».
1994 год - на вершине чарта мальчиковые группы.