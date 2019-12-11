2019-12-11T03:05:25+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

11 декабря. Утверждение официального Андреевского флага, убийство Зои Федоровой, издание первых стихов Ники Турбиной

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

11 декабря. Утверждение официального Андреевского флага, убийство Зои Федоровой, издание первых стихов Ники Турбиной

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11 декабря. В этот день в разные годы:

1699 год - Петр I утверждает Андреевский флаг в качестве официального на российском военном флоте.

1981 год - убита актриса Зоя Федорова.

1984 год - выпущены первые стихи Ники Турбиной.

1970 год - день рождения Михея (Сергея Крутикова).

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1 Декабря 2019 4:46 - 5:02

Был бы повод

Тема: 1 декабря. Первая повесть о Шерлоке Холмсе, убийство Сергея Кирова, захват автобуса с детьми в Орджоникидзе, премьера фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой»

В студии: Михаил АНТОНОВ
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