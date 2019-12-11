11 декабря. Утверждение официального Андреевского флага, убийство Зои Федоровой, издание первых стихов Ники Турбиной
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
11 декабря. Утверждение официального Андреевского флага, убийство Зои Федоровой, издание первых стихов Ники Турбиной
11 декабря. В этот день в разные годы:
1699 год - Петр I утверждает Андреевский флаг в качестве официального на российском военном флоте.
1981 год - убита актриса Зоя Федорова.
1984 год - выпущены первые стихи Ники Турбиной.
1970 год - день рождения Михея (Сергея Крутикова).