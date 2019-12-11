«Почему вы нас не защитили?» Жёсткое открытое письмо Марии Ласицкене руководству Министерства спорта и ОКР
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами главные темы дня
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами, что теперь будет со спортсменами, встречу Владимира Путина с Советом по правам человека, почему россияне стали реже брать микрокредиты и «Коридоры власти» с Дмитрием Смирновым
«Почему вы нас не защитили?» Жёсткое открытое письмо Марии Ласицкене руководству Министерства спорта и ОКР
00:00
00:00