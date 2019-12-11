2019-12-11T17:01:38+03:00
Темы дня
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

В Мурманске задержали готовившего атаку террориста, после встречи с Трампом Лавров рассказал о новых санкциях, WADA хочет запретить нашим спортсменам выступать даже под нейтральным флагом

Валентин Алфимов - с главными темами дня.Валентин Алфимов - с главными темами дня.

Валентин Алфимов - с главными темами дня

В Мурманске задержали готовившего атаку террориста, после встречи с Трампом Лавров рассказал о новых санкциях, WADA хочет запретить нашим спортсменам выступать даже под нейтральным флагом

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