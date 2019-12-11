2019-12-11T21:55:40+03:00
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Александр ГУРНОВ

Александр Гурнов: Зеленского пустили на переговоры президентов великих европейских держав, а он опустился до обсуждения ботинок Владимира Соловьева

Александр Гурнов - с обзором главных событий недели.Александр Гурнов - с обзором главных событий недели.

Политический обозреватель RT - про экс-мэра Москвы, провал Зеленского на переговорах в нормандском формате и решение WADA отстранить Россию от всех соревнований

Александр Гурнов: Зеленского пустили на переговоры президентов великих европейских держав, а он опустился до обсуждения ботинок Владимира Соловьева

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