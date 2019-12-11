Александр Гурнов: Зеленского пустили на переговоры президентов великих европейских держав, а он опустился до обсуждения ботинок Владимира Соловьева
Александр Гурнов - с обзором главных событий недели.
Политический обозреватель RT - про экс-мэра Москвы, провал Зеленского на переговорах в нормандском формате и решение WADA отстранить Россию от всех соревнований
Александр Гурнов: Зеленского пустили на переговоры президентов великих европейских держав, а он опустился до обсуждения ботинок Владимира Соловьева
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