Вы серьезно? Грета Тунберг стала человеком года по версии Time
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами, как активисты спекулируют на экологии, получат ли родственники погибших в «Зимней вишне» компенсации от собственников и почему россияне не доверяют врачам
Вы серьезно? Грета Тунберг стала человеком года по версии Time
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