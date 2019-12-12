А правильно ли это - показывать «Слугу народа» на одном из российских телеканалов?
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами и слушателями, угас ли у россиян интерес к Зеленскому, какой сволочью надо быть, чтобы украсть ёлку из детского сада и правильно ли выдавать премии к новому году
А правильно ли это - показывать «Слугу народа» на одном из российских телеканалов?
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