Записываемся, граждане! Украинский союз журналистов предложил экскурсию россиянам по новогодней Украине
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами, нужно ли ехать российским журналистам на Украину, какой российский город самый комфортный для жизни и рассказывают, как Москва прощается с Юрием Лужковым
Записываемся, граждане! Украинский союз журналистов предложил экскурсию россиянам по новогодней Украине
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