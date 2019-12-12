Число пострадавших на «Адмирале Кузнецове» увеличилось до 12 человек, Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище, Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко
Елена Афонина - с главными темами дня
Число пострадавших на «Адмирале Кузнецове» увеличилось до 12 человек, Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище, Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко
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