2019-12-13T00:08:47+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

13 декабря. Первый почтовый ящик в России, премьера фильма «Джентльмены удачи», арест Саддама Хусейна

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

13 декабря. Первый почтовый ящик в России, премьера фильма «Джентльмены удачи», арест Саддама Хусейна

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13 декабря. В этот день в разные годы:

1848 год - в Санкт-Петербурге около Главпочтампа появляется первый почтовый ящик.

1971 год - премьера фильма Александра Серого «Джентльмены удачи».

2003 год - в Иране арестован Саддам Хусейн.

1986 год - первый концерт группы «Ноль».

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1 Декабря 2019 4:46 - 5:02

Был бы повод

Тема: 1 декабря. Первая повесть о Шерлоке Холмсе, убийство Сергея Кирова, захват автобуса с детьми в Орджоникидзе, премьера фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой»

В студии: Михаил АНТОНОВ
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