13 декабря. Первый почтовый ящик в России, премьера фильма «Джентльмены удачи», арест Саддама Хусейна
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
13 декабря. Первый почтовый ящик в России, премьера фильма «Джентльмены удачи», арест Саддама Хусейна
13 декабря. В этот день в разные годы:
1848 год - в Санкт-Петербурге около Главпочтампа появляется первый почтовый ящик.
1971 год - премьера фильма Александра Серого «Джентльмены удачи».
2003 год - в Иране арестован Саддам Хусейн.
1986 год - первый концерт группы «Ноль».
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