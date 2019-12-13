СЕГОДНЯ 01:00 2019-12-13T00:08:47+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

13 декабря. Первый почтовый ящик в России, премьера фильма «Джентльмены удачи», арест Саддама Хусейна 00:00 00:00

13 декабря. В этот день в разные годы:

1848 год - в Санкт-Петербурге около Главпочтампа появляется первый почтовый ящик.

1971 год - премьера фильма Александра Серого «Джентльмены удачи».

2003 год - в Иране арестован Саддам Хусейн.

1986 год - первый концерт группы «Ноль».

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