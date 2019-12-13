2019-12-13T13:51:01+03:00
Опять пятница
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Мардан: WADA отстранила Россию от чемпионатов по футболу. FIFA - коммерческая организация со стоимостью 100 млрд долларов. Сраное решение бюрократов из WADA их слабо интересует

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают главные темы недели.Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают главные темы недели.

Надана Фридрихсон и Сергей Мардан обсуждают вместе с экспертами и слушателями, ехать или не ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом

Мардан: WADA отстранила Россию от чемпионатов по футболу. FIFA - коммерческая организация со стоимостью 100 млрд долларов. Сраное решение бюрократов из WADA их слабо интересует

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