Мардан: WADA отстранила Россию от чемпионатов по футболу. FIFA - коммерческая организация со стоимостью 100 млрд долларов. Сраное решение бюрократов из WADA их слабо интересует
Надана Фридрихсон и Сергей Мардан обсуждают вместе с экспертами и слушателями, ехать или не ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом
Мардан: WADA отстранила Россию от чемпионатов по футболу. FIFA - коммерческая организация со стоимостью 100 млрд долларов. Сраное решение бюрократов из WADA их слабо интересует
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