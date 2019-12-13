2019-12-13T16:00:27+03:00
Московские окна
Михаил АНТОНОВАнастасия ВАРДАНЯН

Няням, жившим с «забытой» в больнице девочкой, родители платили по 150 тысяч в месяц

Михаил Антонов и Анастасия Варданян обсуждают главные столичные новости.Михаил Антонов и Анастасия Варданян обсуждают главные столичные новости.

Родителей, 5 лет не забиравших ребёнка из больницы, могут лишить родительских прав

Няням, жившим с «забытой» в больнице девочкой, родители платили по 150 тысяч в месяц

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