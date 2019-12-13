Росстат предсказал рекордную убыль населения нашей страны, полтора миллиона должников по алиментам числятся невыездными, в России участились случаи мошенничества среди заводчиков собак
Игорь Измайлов - с главными темами дня.
Игорь Измайлов - с главными темами дня
Росстат предсказал рекордную убыль населения нашей страны, полтора миллиона должников по алиментам числятся невыездными, в России участились случаи мошенничества среди заводчиков собак
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