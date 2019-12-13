Россия показала худший результат в таблице коэффициентов УЕФА, банки придумали новый способ борьбы с мошенничеством, пермский Дед Мороз похудел на 100 килограммов
Игорь Измайлов - с главными темами дня.
Игорь Измайлов - с главными темами дня
Россия показала худший результат в таблице коэффициентов УЕФА, банки придумали новый способ борьбы с мошенничеством, пермский Дед Мороз похудел на 100 килограммов
00:00
00:00
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.