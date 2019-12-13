Праздник, который никто не заметил. День Конституции: менять главный закон страны или нет
Николай Платошкин и Валентин Алфимов обсуждают, нужно ли нашей стране главенство международного права над российскими законами, почему ушел в отставку губернатор Иркутской области Левченко и когда прекратится убыль населения России
Праздник, который никто не заметил. День Конституции: менять главный закон страны или нет
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