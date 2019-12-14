2019-12-14T13:32:36+03:00
Чистая страна
Александр ЧЕКШИН

Как утилизировать батарейки правильно, чтобы не платить дополнительно за вывоз мусора

Говорим о том, чистая ли у нас страна и готовы ли люди сами выходить и убирать мусор, чтобы жить в красотеГоворим о том, чистая ли у нас страна и готовы ли люди сами выходить и убирать мусор, чтобы жить в красоте

Александр Чекшин обсуждает с сопредседателем Центрального штаба ОНФ, руководителем тематической площадки «Экология» Еленой Цунаевой, почему сложно организовать сбор и обязать операторов вывозить опасные отходы из наших домов

Как утилизировать батарейки правильно, чтобы не платить дополнительно за вывоз мусора

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