15 декабря. Премьера фильма «Унесенные ветром», посадка на Венеру советской станции, революция в Румынии
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
15 декабря. Премьера фильма «Унесенные ветром», посадка на Венеру советской станции, революция в Румынии
15 декабря. В этот день в разные годы:
1939 год - в Атланте премьера фильма «Унесенные ветром».
1970 год - посадка на Венеру советской межпланетной станции «Венера 7», отправленной с Земли в августе.
1989 год - революция в Румынии.
1984 год - на вершине британского хит-парада благотворительный Рождественский сингл.