2019-12-15T13:20:50+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

15 декабря. Премьера фильма «Унесенные ветром», посадка на Венеру советской станции, революция в Румынии

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

15 декабря. Премьера фильма «Унесенные ветром», посадка на Венеру советской станции, революция в Румынии

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15 декабря. В этот день в разные годы:

1939 год - в Атланте премьера фильма «Унесенные ветром».

1970 год - посадка на Венеру советской межпланетной станции «Венера 7», отправленной с Земли в августе.

1989 год - революция в Румынии.

1984 год - на вершине британского хит-парада благотворительный Рождественский сингл.

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