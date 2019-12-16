СЕГОДНЯ 03:46 2019-12-16T19:25:58+03:00

Какие перспективы развития есть на Дальнем Востоке 00:00 00:00

А. Челышев:

- Мы продолжаем цикл программ, посвященных Дальнему Востоку России. Новейшая история дальневосточного региона началась в 2013 году, когда правительство по поручению президента утвердило государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона». Владимир Путин объявил подъем Дальнего Востока национальным приоритетом на весь 21 век. В наших программах мы расскажем о том, как создаваемые на Дальнем Востоке привлекательные условия для бизнеса и инвестиций отражаются на повышении качества жизни дальневосточников, об опережающем развитии социальной сферы, культуры и науки на Дальнем Востоке. И о многом другом.

Сегодня мы продолжим рассказывать о днях Дальнего Востока, которые завершаются в Москве. Масштабное событие стартовало 2 декабря ярмаркой дальневосточных товаров, мы рассказывали о ней в прошлом выпуске. Итоги работы ярмарки уже подведены. За неделю дальневосточным предпринимателям удалось продать москвичам и гостям столицы более 11,5 тонн продукции – рыбы, морепродуктов, дикоросов, травяных сборов и сладостей. Наибольшим спросом пользовались морепродукты. Ну а внутри этой категории вне конкуренции – креветки, которых продали 4,5 тонны.

Еще одно событие фестиваля состоялось в метро. В аванзале станции «Курская» прошел дальневосточный концерт. Пассажиры подземки смогли познакомиться с творчеством коллективов из Якутии, Приморья, Чукотки, Сахалина, Магадана, Камчатки, Бурятии, Забайкальского края и Амурской области. Артисты продемонстрировали национальные танцы и спели песни о родном крае на родных языках. На основной площадке фестиваля в Экспоцентре на Красной преснее можно было узнать об истории освоения Дальнего Востока, его богатствах, главное из которых - люди, которые живут в этом иногда суровом, но всегда прекрасно краю.

В фестивале, по традиции, участвовали и работающие на Дальнем Востоке крупные компании. Многие из них постоянно нуждаются в квалифицированных кадрах. Этих специалистов ждут современные рабочие места, хорошая зарплата, огромный потенциал роста личного и потенциал развития той территории, на которой построено предприятие. И, конечно, потрясающая дальневосточная природа.

Вице-премьер правительства, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на посвященной открытию фестиваля пресс-конференции, сказал о том, что главной точкой приложения усилий всех структур, развивающих Дальний Восток, остается сам Дальний Восток. Однако те процессы, которые там происходят, интересуют инвесторов и специалистов со всей страны.

Ю. Трутнев:

- Те процессы, прежде всего, связанные с развитием экономики и привлечением инвестиций, требуют того, чтобы о них узнало как можно большее количество людей. Москва – это столица нашей родины, это город, в котором проживают инвесторы, это город, в котором проживает более 12 млн. человек. Сегодня на Дальнем Востоке создаются десятки тысяч новых рабочих мест, и мы очень надеемся заинтересовать и москвичей, и всех граждан России возможностью работать на новых предприятиях Дальнего Востока, возможностью познакомиться с его природой, с достопримечательностями…

А. Челышев:

- Так же полпред президента подвел промежуточные итоги первой пятилетки работы новых механизмов опережающего развития, запущенных на Дальнем Востоке. Назвал результаты, которые уже сегодня внушают оптимизм, и проблемы, которые пока не решены, тоже не стал замалчивать.

Ю. Трутнев:

- Пять лет прошло с того периода, когда начала создаваться нормативная база для предоставления преференций по экономическим проектам на Дальнем Востоке. Что за эти пять лет произошло? Сегодня на территории Дальнего Востока с государственной поддержкой реализуется 2094 инвестиционных проекта – довольно большая цифра. Когда они все будут реализованы, то по этим проектам в экономику Дальнего Востока будет вложено 4,1 триллионов. Но это в будущем. Если говорить о сегодняшнем дне, то 283 предприятия уже введены в эксплуатацию, объем инвестиций по ним составил 788 миллиардов, создано 43 тысячи рабочих мест. Какие я в этом вижу проблемы? Я уже сказал, что мы стартовали в экономикой, я и сейчас уверен в том, что, для того, чтобы развивать территории, прежде всего, необходимо экономическое развитие. Чуть позже мы приступили к поддержке развития социального, есть программы социального развития центров экономического роста – строится более 700 объектов в рамках ее. Ну и мы прекрасно понимаем, что развитие такой огромной территории не происходит одновременно. Для того, чтобы люди действительно почувствовали изменения, надо, чтобы и предприятия были введены, и объекты построены, и в конце концов реализована программа развития Дальнего Востока, которую мы тоже, вы знаете, вместе обсуждали.

А. Челышев:

- В павильонах, представлявших регионы Дальнего Востока, посетителям были готовы рассказать о ключевых проектах, которые, если не сегодня, то уже завтра значительно изменят жизнь в отдельном населенном пункте или в субъекте федерации в целом. У павильона «Забайкалье» гостей встречал лично губернатор края Александр Осипов. Он рассказал о том, какую практическую пользу Дальнему Востоку и целом и Забайкалью, в частности, приносит участие в событиях, подобным Дням Дальнего Востока.

А. Осипов:

- Мы хотели бы рассказать о замечательном народе – миллионе семидесяти тысяч человек – которые живут в месте, где якутские морозы, где астраханская жара, один из самых засушливых, три города из десяти, самых солнечных в стране которых находятся в Забайкальском крае. И я могу бесконечно еще перечислять такие уникальные, особые отличия Забайкальского края. Но самое главное нам их показать. И вот здесь у нас есть возможность показать и людей, и территорию, ее особенности, культуру, быт – то, чем мы живем. В течение двух недель мы за это время рассказывали и показывали это, продали – может быть, мы рекордсменами даже были – три тонны наших продуктов самыми маленькими фасовками, и дали возможность людям узнать, что такое специфичная бурятская кухня, чем отличается уникальная казачья кухня, отличная от других казачьих кухонь других территорий. Рассказали о том, что является сегодня приоритетами нашего развития и рассказать смогли молодежи, что они могут сделать в своей жизни, если начнут свою карьеру, свой трудовой путь с территории Забайкальского края – места, которое в силу своих корневых особенностей формирует очень сильные, настойчивые, сдержанные характеры, благодаря которым, кстати, отмечу, у нас огромное количество чемпионов там и по боксу, по борьбе, по стрельбе из лука. В культуре очень много у нас достижений, призеров, различных лауреатов и т.д. Такая природа, такие условия воспитывают уникальных людей. И для молодежи начать свою карьеру у нас – это, я считаю, заложить самые базовые основы характера, базовые основы, как сегодня говорят, конкурентоспособности для дальнейшей жизни и развития.

А. Челышев:

- Главная особенность фестиваля в этом году – огромное количество молодежи. Школьники и студенты пришли, чтобы принять участие в квесте, главным призом в котором стала туристическая поездка на Дальний Восток. Ну, а кроме поисков заветных подсказок на пути к главному призу у подростков была возможность найти кое-что поважнее. Например, дело, которым им действительно хочется заниматься. То, к чему лежит душа, а не призывают родители. Чтобы получить этот приз, достаточно было ответить на 48 пар вопросов. Руководитель отдела профориентации центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии» Кирилл Кузнецов рассказал о трех типах тестов, которые компания разработала для Дней Дальнего Востока.

К. Кузнецов:

- Ребята, школьники, не то чтобы для них такой вот горячий этот вопрос – вопрос выбора профессии – а многие об этом даже не задумываются. Исследования показывают, что первое профессиональное образование ребята получают, не исходя из того, что они хотят, или думают, или по их каким-то особенностям, а по каким-то случайным или шумовым каким-то факторам, потому что родители, может быть, так захотели, потому что они считают, что эта профессия будет востребована или туда большая часть школы пошла, какие-то другие, может быть, конъюнктурные причины. Но ребята многие не успевают сделать такой полноценный собственный, такой какой-то самостоятельный выбор профессии. Возможно, из-за этого мы получаем такие цифры после окончания вузов, как там 50, а по некоторым специальностям 70 процентов, которые не идут работать по специальности сразу же по окончании вуза. Ну так, вот, возвращаясь к нам, наша задача какая? Вот эту самостоятельность как-то продвинуть ребят. То есть, обратить их внимание на себя – что вам-то интересно, чем вы хотите заниматься в принципе. А дальше показать, а какие есть перспективы. Ну, а раз мы находимся на выставке Дальнего Востока, вот, посмотрите, какие перспективы есть здесь. На Дальнем Востоке есть очень интересные вузы, в том числе, некоторые направления подготовки, которую на Дальнем Востоке, может быть, даже более актуально получать. Ну, к слову, регионоведение – те, которые хотят с Дальним Востоком, с Китаем, с востоковедением связать какое-то свое профессиональное образование, очень интересные есть направления… и так далее, есть еще несколько других. Это тоже ребята могут здесь посмотреть. Значит, для студентов мы немножко другой предлагаем тест. У них уже есть какое-то образование чаще всего. И дальше мы хотим с помощью теста и консультаций показать, вот такие у тебя желание и мотивы, и плюс твое профессиональное образование, и исходя из этого такие вакансии тебе могут быть интересны, которые тоже представлены здесь. Очень много вакансий, которые представляют местные работодатели.

А. Челышев:

- Пройдя тест, школьник, студент или взрослый человек, готовый специалист, во-первых, определится с теми направлениями, в которых ему захочется двигаться именно сейчас. А во-вторых, уже с помощью консультантов сможет понять, какой профессии соответствуют эти устремления. Дальше – проще. Если ты студент или готовый специалист, заходи в дальневосточный банк вакансий и выбирай работу мечты.

Ваш покорный слуга тоже захотел пройти тест, чтобы понять, какой вклад мог бы сделать в развитие Дальнего Востока. Но не смог. Все места в зале для тестирования были заняты. Большинство тестирующихся студенты. За каждое из 44 тысяч рабочих мест, созданных на Дальнем Востоке, скоро начнется нешуточная борьба.