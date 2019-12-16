СЕГОДНЯ 09:03 2019-12-16T14:30:25+03:00

Максим Шевченко: Я не понимаю, как так можно истязать детей. В Омске родители в наказание ставили ребенка на колени на гречку. Крупа вросла в кожу 00:00 00:00

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