Зеленский начал децентрализацию власти на Украине, власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора, «Опель» возобновил продажи автомобилей в России
Елена Афонина - с главными темами дня
Зеленский начал децентрализацию власти на Украине, власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора, «Опель» возобновил продажи автомобилей в России
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