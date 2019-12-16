Роскосмос разработает «космический лифт» для доставки грузов на Луну, названы самые востребованные профессии в России, учительницу осудили за призыв учить русский язык
Елена Афонина - с главными темами дня
Роскосмос разработает «космический лифт» для доставки грузов на Луну, названы самые востребованные профессии в России, учительницу осудили за призыв учить русский язык
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