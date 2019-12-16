Рамблер потребовала заблокировать в России стриминговый сервис Твич, россияне тратят на еду почти треть бюджета, в Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
Елена Афонина - с главными темами дня
Рамблер потребовала заблокировать в России стриминговый сервис Твич, россияне тратят на еду почти треть бюджета, в Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкасты, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.