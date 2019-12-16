СЕГОДНЯ 15:03 2019-12-16T17:50:26+03:00

Рамблер потребовала заблокировать в России стриминговый сервис Твич, россияне тратят на еду почти треть бюджета, в Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки 00:00 00:00

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