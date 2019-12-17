СЕГОДНЯ 07:03 2019-12-17T13:18:09+03:00

Opel возобновил продажи в России, КИА обновила логотип, четыре автобренда подняли цены в декабре 00:00 00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.