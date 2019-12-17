Opel возобновил продажи в России, КИА обновила логотип, четыре автобренда подняли цены в декабре
Кирилл Бревдо и Михаил Антонов обсуждают главные автомобильные новости, рассказывают про итоги тест-драйвов и отвечают на ваши вопросы
Opel возобновил продажи в России, КИА обновила логотип, четыре автобренда подняли цены в декабре
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