СЕГОДНЯ 08:03 2019-12-17T14:00:31+03:00

Срочно переучиваемся! Названы профессии, которым повысят зарплату в 2020 году 00:00 00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.