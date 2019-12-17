Срочно переучиваемся! Названы профессии, которым повысят зарплату в 2020 году
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами и слушателями, кем сейчас выгоднее работать, как жульничает Грета Тунберг, надо ли перекладывать решение проблемы с ветхим жильем на собственников, да еще и за счет ипотеки
Срочно переучиваемся! Названы профессии, которым повысят зарплату в 2020 году
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