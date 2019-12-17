2019-12-17T14:47:57+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Биатлонистка Подчуфарова решила менять спортивное гражданство. Кто следующий?

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные темы дня.Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные темы дня.

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами и слушателями, сбегут ли из-за санкций из России все хорошие спортсмены, надо ли оставлять рабочим днём 31 декабря и сколько россияне тратят на еду

Биатлонистка Подчуфарова решила менять спортивное гражданство. Кто следующий?

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 36.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Москва расширила перечень украинских товаров, запрещенных к ввозу
Twitch и Матч ТВ больше не грозит блокировка
Партия с метадоном, задержанная во Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых
На акциях протеста в Киеве пострадали четверо полицейских
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Кузнецова: Российских детей возвратят из Сирии в 2020 году
На иностранных сайтах нашли личную информацию о миллионах россиян
Адмирал ответил на претензии США к российскому кораблю у берегов Флориды
«Полицейский с Рублевки» обошел «Джуманджи» в прокате
Трёх мужчин подозревают в организации серии терактов на рождественских ярмарках в Европе
Оленина и северная одежда из меха: Глава Якутии Айсен Николаев посетил сельские предприятия в Оленекском районе
Россия вложит $500 миллионов в модернизацию порта "Тартус" в Сирии
Шереметьево, Домодедово и Жуковский получили сообщения об угрозе взрыва
Порошенко, Байден и Обама могут стать фигурантами одного дела о коррупции
Увели самолет от домов: Лётчиков аварийно севшего в Астраханской области Ту-22 наградят
В 2019 году в России ущерб от лесных пожаров составил более 14 миллиардов рублей
В Киеве на акциях протеста применили перцовый газ
Центробанк: Россияне все больше задерживают выплаты по ипотеке
Украинский журналист наткнулся на "зеленых человечков" в Париже
В Шотландии ищут человека, готового неделю прожить в замке
Названы регионы, где зарплата санитарок растет быстрее всего
Россия выделит $5,8 млн на помощь Сирии
Минэнерго дало положительную оценку переговорам "Газпрома" и "Нафтогаза"
Вячеслав Володин опроверг высокий уровень сексизма в российской политике
Центробанк РФ с июля 2020 года ужесточит для банков выдачу ипотеки
Сенатор Косачев вновь пропустит Генассамблею ООН из-за действий США
На Украине рассказали о новых санкциях против РФ
В Госдуме прокомментировали иск «Нафтогаза» к кабмину Украины
У самолета Ту-22 в Астраханской области отказал двигатель