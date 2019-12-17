Биатлонистка Подчуфарова решила менять спортивное гражданство. Кто следующий?
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами и слушателями, сбегут ли из-за санкций из России все хорошие спортсмены, надо ли оставлять рабочим днём 31 декабря и сколько россияне тратят на еду
Биатлонистка Подчуфарова решила менять спортивное гражданство. Кто следующий?
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