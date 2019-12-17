США, Россия и Китай вошли в тройку лидеров самых влиятельных стран мир
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами и слушателями, уважают ли Россию в мире, как выстраивать отношения с Америкой и Украиной в новом году и оскорбляет ли россиян Собчак в серьгах с ликом Христа и шоколадка со Сталиным
США, Россия и Китай вошли в тройку лидеров самых влиятельных стран мир
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