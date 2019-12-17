Мария Бутина в эфире Радио КП заявила, что её посадили по надуманным обвинениям, в Киеве анонсировали новые антироссийские санкции, в Словакии приготовились к остановке транзита российского топлива через Украину
Игорь Измайлов - с главными темами дня
Мария Бутина в эфире Радио КП заявила, что её посадили по надуманным обвинениям, в Киеве анонсировали новые антироссийские санкции, в Словакии приготовились к остановке транзита российского топлива через Украину
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