СЕГОДНЯ 12:03 2019-12-17T16:53:32+03:00

Мария Бутина в эфире Радио КП заявила, что её посадили по надуманным обвинениям, в Киеве анонсировали новые антироссийские санкции, в Словакии приготовились к остановке транзита российского топлива через Украину 00:00 00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкасты, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.