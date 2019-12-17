Родители девочки, живущей в больнице, уже приготовили ей место на кладбище, над челябинским метеоритом самопроизвольно поднялся купол, школьница принимает заказы на снежинки, чтобы накопить на куклу младшей сестре
Игорь Измайлов - с главными темами дня
Родители девочки, живущей в больнице, уже приготовили ей место на кладбище, над челябинским метеоритом самопроизвольно поднялся купол, школьница принимает заказы на снежинки, чтобы накопить на куклу младшей сестре
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