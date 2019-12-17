2019-12-17T19:35:59+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

Расстрелявший сослуживцев Шамсутдинов ждёт отправки на экспертизу в Москву, лётчики посадили бомбардировщик Ту-22 с отказавшим двигателем, названы самые скачиваемые приложения десятилетия

Елена Афонина подводит информационные итоги дня.Елена Афонина подводит информационные итоги дня.

Елена Афонина подводит информационные итоги дня

Расстрелявший сослуживцев Шамсутдинов ждёт отправки на экспертизу в Москву, лётчики посадили бомбардировщик Ту-22 с отказавшим двигателем, названы самые скачиваемые приложения десятилетия

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