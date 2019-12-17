17 декабря. Пожар в Зимнем дворце, 32 фуэте подряд, премьера мультсериала «Симпсоны»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
17 декабря. Пожар в Зимнем дворце, 32 фуэте подряд, премьера мультсериала «Симпсоны»
17 декабря. В этот день в разные годы:
1837 год - сильнейший пожар в Зимнем дворце.
1893 год - в Петербурге на сцене Мариинского театра во время балета «Золушка» впервые итальянская танцовщица выполняет 32 фуэте.
1989 год - премьера мультсериала «Симпсоны» в США.