2019-12-16T23:59:55+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

17 декабря. Пожар в Зимнем дворце, 32 фуэте подряд, премьера мультсериала «Симпсоны»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

17 декабря. Пожар в Зимнем дворце, 32 фуэте подряд, премьера мультсериала «Симпсоны»

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17 декабря. В этот день в разные годы:

1837 год - сильнейший пожар в Зимнем дворце.

1893 год - в Петербурге на сцене Мариинского театра во время балета «Золушка» впервые итальянская танцовщица выполняет 32 фуэте.

1989 год - премьера мультсериала «Симпсоны» в США.

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