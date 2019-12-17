СЕГОДНЯ 01:00 2019-12-16T23:59:55+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

17 декабря. Пожар в Зимнем дворце, 32 фуэте подряд, премьера мультсериала «Симпсоны» 00:00 00:00

17 декабря. В этот день в разные годы:

1837 год - сильнейший пожар в Зимнем дворце.

1893 год - в Петербурге на сцене Мариинского театра во время балета «Золушка» впервые итальянская танцовщица выполняет 32 фуэте.

1989 год - премьера мультсериала «Симпсоны» в США.