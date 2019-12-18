18 декабря. Премьера балета «Щелкунчик», открытие XIV съезда ВКПб, первый звуковой журнал «Кругозор»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
18 декабря. Премьера балета «Щелкунчик», открытие XIV съезда ВКПб, первый звуковой журнал «Кругозор»
18 декабря. В этот день в разные годы:
1892 год - премьера балета Петра Чайковского «Щелкунчик».
1925 год - открытие XIV съезда ВКПб.
1965 год - подписан в печать звуковой журнал «Кругозор».
1969 год - премьера фильма «На тайной службе ее величества».