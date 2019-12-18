2019-12-18T01:09:46+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

18 декабря. Премьера балета «Щелкунчик», открытие XIV съезда ВКПб, первый звуковой журнал «Кругозор»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

18 декабря. Премьера балета «Щелкунчик», открытие XIV съезда ВКПб, первый звуковой журнал «Кругозор»

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18 декабря. В этот день в разные годы:

1892 год - премьера балета Петра Чайковского «Щелкунчик».

1925 год - открытие XIV съезда ВКПб.

1965 год - подписан в печать звуковой журнал «Кругозор».

1969 год - премьера фильма «На тайной службе ее величества».

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