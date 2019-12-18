2019-12-18T12:14:58+03:00
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Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Из-за аномально теплой погоды в Москве зацвели подснежники и примула, готовятся зацвести сакура и магнолия

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные темы дня.Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные темы дня.

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают с экспертами, в чем опасность декабрьских оттепелей для людей и природы, нужно ли освобождать бедных россиян от налогов и почему Алина Загитова решила свернуть спортивную карьеру

Из-за аномально теплой погоды в Москве зацвели подснежники и примула, готовятся зацвести сакура и магнолия

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