Каждый пятый житель России ненавидит новогодние праздники из-за вынужденного пьянства, толп в магазинах и отчетов на работе
Михаил Антонов и Мария Баченина рассказывают, как в Казани остановили сани с Дедом Морозом, какие приложения стоит установить на свой смартфон, а какие- ни в коем случае и какая ёлка самая экологичная на новый год
Каждый пятый житель России ненавидит новогодние праздники из-за вынужденного пьянства, толп в магазинах и отчетов на работе
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