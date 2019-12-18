2019-12-18T13:06:02+03:00
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Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Каждый пятый житель России ненавидит новогодние праздники из-за вынужденного пьянства, толп в магазинах и отчетов на работе

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные темы дня.Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные темы дня.

Михаил Антонов и Мария Баченина рассказывают, как в Казани остановили сани с Дедом Морозом, какие приложения стоит установить на свой смартфон, а какие- ни в коем случае и какая ёлка самая экологичная на новый год

Каждый пятый житель России ненавидит новогодние праздники из-за вынужденного пьянства, толп в магазинах и отчетов на работе

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