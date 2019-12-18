Киев начнет выпускать своих граждан в Россию только по загранпаспорту, НАТО готовится к войне, подозреваемый в насилии над дочерью заявил, что его подставили
Валентин Алфимов - с главными темами дня
Киев начнет выпускать своих граждан в Россию только по загранпаспорту, НАТО готовится к войне, подозреваемый в насилии над дочерью заявил, что его подставили
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