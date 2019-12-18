Полицейские будут следить за наркополицейскими, в Госдуме предложили уравнять ответственность агрегатов такси и перевозчиков, ребенок наркоторговки, проживший в приемной семье 5 лет, не хочет возвращаться к матери
Валентин Алфимов - с главными темами дня
Полицейские будут следить за наркополицейскими, в Госдуме предложили уравнять ответственность агрегатов такси и перевозчиков, ребенок наркоторговки, проживший в приемной семье 5 лет, не хочет возвращаться к матери
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