2019-12-18T14:59:34+03:00
Темы дня
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Полицейские будут следить за наркополицейскими, в Госдуме предложили уравнять ответственность агрегатов такси и перевозчиков, ребенок наркоторговки, проживший в приемной семье 5 лет, не хочет возвращаться к матери

Валентин Алфимов - с главными темами дня.Валентин Алфимов - с главными темами дня.

Валентин Алфимов - с главными темами дня

Полицейские будут следить за наркополицейскими, в Госдуме предложили уравнять ответственность агрегатов такси и перевозчиков, ребенок наркоторговки, проживший в приемной семье 5 лет, не хочет возвращаться к матери

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