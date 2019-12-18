Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса, в Кремле назвали главное событие 2019 года, московские суррогатные матери родили более 5 тысяч китайских младенцев
Елена Афонина - с главными темами дня.
Елена Афонина - с главными темами дня
Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса, в Кремле назвали главное событие 2019 года, московские суррогатные матери родили более 5 тысяч китайских младенцев
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