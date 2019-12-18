СЕГОДНЯ 18:03 2019-12-18T21:28:00+03:00

Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса, в Кремле назвали главное событие 2019 года, московские суррогатные матери родили более 5 тысяч китайских младенцев 00:00 00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкасты, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.