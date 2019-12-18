2019-12-18T21:28:00+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса, в Кремле назвали главное событие 2019 года, московские суррогатные матери родили более 5 тысяч китайских младенцев

Елена Афонина - с главными темами дня.Елена Афонина - с главными темами дня.

Елена Афонина - с главными темами дня

Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса, в Кремле назвали главное событие 2019 года, московские суррогатные матери родили более 5 тысяч китайских младенцев

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкасты, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 9.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 14:33 - 14:45

Темы дня

Тема: Телеканалы хотят запретить операторам транслировать свой эфир в интернете, тысячи американских солдат заболели онкологией из-за халатностей властей, российские зрители назвали лучшие фильмы года

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
Сегодня 14:16 - 14:28

Темы дня

Тема: Полицейские будут следить за наркополицейскими, в Госдуме предложили уравнять ответственность агрегатов такси и перевозчиков, ребенок наркоторговки, проживший в приемной семье 5 лет, не хочет возвращаться к матери

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
Сегодня 12:03 - 12:15

Темы дня

Тема: Киев начнет выпускать своих граждан в Россию только по загранпаспорту, НАТО готовится к войне, подозреваемый в насилии над дочерью заявил, что его подставили

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
17 Декабря 2019 18:03 - 19:02

Темы дня

Тема: Расстрелявший сослуживцев Шамсутдинов ждёт отправки на экспертизу в Москву, лётчики посадили бомбардировщик Ту-22 с отказавшим двигателем, названы самые скачиваемые приложения десятилетия

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
17 Декабря 2019 14:33 - 14:45

Темы дня

Тема: Родители девочки, живущей в больнице, уже приготовили ей место на кладбище, над челябинским метеоритом самопроизвольно поднялся купол, школьница принимает заказы на снежинки, чтобы накопить на куклу младшей сестре

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
17 Декабря 2019 14:16 - 14:28

Темы дня

Тема: Следователи задержали главу многодетного семейства по подозрению в изнасиловании дочери, РУСАДА перепроверит допинг-пробы российских спортсменов, фильм «Дылда» вошёл в шорт-лист премии «Оскар»

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
17 Декабря 2019 12:03 - 12:15

Темы дня

Тема: Мария Бутина в эфире Радио КП заявила, что её посадили по надуманным обвинениям, в Киеве анонсировали новые антироссийские санкции, в Словакии приготовились к остановке транзита российского топлива через Украину

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
16 Декабря 2019 18:03 - 19:02

Темы дня

Тема: Путин запретил бывшим фсбшникам выезжать за границу, экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам, Собчак обвинили в оскорблении чувств верующих

В студии: Елена АФОНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В США обвинили Россию в нарушении религиозной свободы на Украине
Прокуратура Боливии выдала ордер на арест экс-президента Эво Моралеса
Пятилетняя россиянка вошла в тройку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров
Росстат увеличил оценку роста реальных доходов россиян в четыре раза
Роскомнадзор заблокировал сайт LostFilm
Инсценировавшего отравление в Солсбери британца осудили за изнасилование
В Госдуме прокомментировали завершение строительства железнодорожной части Крымского моста
"Нафтогаз": вероятность подписания газового контракта до конца года близка к нулю
Блогер Эрик Давидыч пожаловался в полицию на вымогателей
Более 30 тысяч домов обесточены из-за шторма в Финляндии
Политолог назвал дискриминацией украинцев, запрет въезжать в РФ по внутреннему паспорту
Комитет Сената США принял пакет "санкций из ада"
ЕК надеется, что РФ и Украина заключат соглашение по транзиту газа 19 декабря
Около 40 граждан Израиля задержаны в аэропорту "Домодедово"
Польша рассчитывает на дальнейший транзит российского газа через "Ямал"
Провал "проекта Гуайдо": Захарова оценила ситуацию в Венесуэле
Меркель высказалась против санкций США по "Северному потоку-2"
35% россиян обвиняют гаджеты в ограничении их свободы
Полицейские задушили пьяного мужчину в подмосковном Серпухове