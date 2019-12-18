2019-12-19T00:56:33+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

19 декабря. Назначение председателем Совнаркома СССР Молотова, расстрел генерал-полковника Виктора Абакумова, возвращение Андрея Сахарова из Горького

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

19 декабря. Назначение председателем Совнаркома СССР Молотова, расстрел генерал-полковника Виктора Абакумова, возвращение Андрея Сахарова из Горького

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19 декабря. В этот день в разные годы:

1930 год - на пост председателя Совета народных комиссаров СССР назначен Вячеслав Молотов.

1954 год - расстрелян министр внутренней безопасности СССР генерал-полковник Виктор Абакумов.

1986 год - Андрей Сахаров возвращается в Москву из Горьковской ссылки.

1988 год - в Москве проходят «Рождественские встречи» Аллы Пугачевой.

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