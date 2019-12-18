19 декабря. Назначение председателем Совнаркома СССР Молотова, расстрел генерал-полковника Виктора Абакумова, возвращение Андрея Сахарова из Горького
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
19 декабря. Назначение председателем Совнаркома СССР Молотова, расстрел генерал-полковника Виктора Абакумова, возвращение Андрея Сахарова из Горького
19 декабря. В этот день в разные годы:
1930 год - на пост председателя Совета народных комиссаров СССР назначен Вячеслав Молотов.
1954 год - расстрелян министр внутренней безопасности СССР генерал-полковник Виктор Абакумов.
1986 год - Андрей Сахаров возвращается в Москву из Горьковской ссылки.
1988 год - в Москве проходят «Рождественские встречи» Аллы Пугачевой.