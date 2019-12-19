2019-12-19T12:49:10+03:00
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Александр ГАМОВМихаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Плакаты с вопросами, подарки Президенту и рекордное число участников: Что делают журналисты за кулисами ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина

Подарок президенту от журналистов Павлова Посада.Подарок президенту от журналистов Павлова Посада.Фото: Александр ГАМОВ

Александр Петрович Гамов рассказывает об этом и не только Михаилу Антонову и Марии Бачениной в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»

Плакаты с вопросами, подарки Президенту и рекордное число участников: Что делают журналисты за кулисами ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина

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