Плакаты с вопросами, подарки Президенту и рекордное число участников: Что делают журналисты за кулисами ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина
Александр Петрович Гамов рассказывает об этом и не только Михаилу Антонову и Марии Бачениной в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»
Плакаты с вопросами, подарки Президенту и рекордное число участников: Что делают журналисты за кулисами ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина
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