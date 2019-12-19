О кредитах и гособоронзаказе в ВПК, размещении ракетных систем США в Японии и ветеранах в Сочи: главные военные темы из пресс-конференции Путина
Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко обсуждают заявления Президента и отвечают на армейские вопросы
О кредитах и гособоронзаказе в ВПК, размещении ракетных систем США в Японии и ветеранах в Сочи: главные военные темы из пресс-конференции Путина
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!